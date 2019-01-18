Два истребителя Су-34 столкнулись на Дальнем Востоке

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в воздухе во время полетов над Татарским проливом в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.

«По предварительным данным, авария произошла над Татарским проливом. Недалеко от поселка Нельма Советско-Гаванского района пропали с радаров два Су-34, предположительно они столкнулись в воздухе», — сказал источник.

«Один из столкнувшихся самолетов на одном двигатели сел на базу в Хурбе. Один пропал над морем. Информации об экипаже пока нет», — сказал собеседник агентства.

Проводится поисковая операция, судьба экипажей устанавливается.

Как ранее сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, экипаж одного самолета катапультировался.

«Экипаж вертолета Ми-8 поисково-спасательного обеспечения Восточного военного округа визуально видит летчика самолета Су-34 на спасательном плоту. Летчик подает световые сигналы», — говорится в заявлении департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Вертолет Минобороны РФ спас второго летчика истребителя-бомбардировщика.

«Вертолетчиками Восточного военного округа обнаружен второй пилот. С первого захода экипаж вертолета завис над индивидуальным спасательным плотом, и летчик был поднят на борт вертолета. Состояние летчика удовлетворительное», — сказали в российском военном ведомстве.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух – поверхность» и «воздух – воздух» большой дальности с обеспечением многоканального применения.

Дальность полета Су-34 — до 4000 км, максимальная скорость — до 1900 км/ч, боевая нагрузка — до 8 т.

До настоящего времени было известно лишь о двух происшествиях с самолетами этого типа — 4 июня 2015 года при посадке на аэродроме Бутурлиновка (Воронежская область) бомбардировщик выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и опрокинулся. 31 июля 2018 года аналогичная ситуация произошла в Хурбе (Хабаровский край), где самолет выкатился почти на 500 м. В обоих случаях причиной стал отказ тормозной парашютной системы.