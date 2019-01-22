Переговоры России и Японии по Курилам завершились без видимого прогресса

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ признали, что урегулирование многолетнего территориального спора между странами представляет собой сложную задачу, но пообещали продолжить переговоры. Об этом лидеры заявили во вторник в ходе совместной пресс-конференции по итогам трехчасовых переговоров.

По словам Путина, любое решение по Курильским островам должно быть поддержано общественностью и России, и Японии.

«Подчеркну, впереди кропотливая работа по формированию условий для выхода на взаимоприемлемые решения», — сказал он.

Путин заявил, что во время переговоров Россия вновь подтвердила заинтересованность в подписании мирного договора с Японией на основе декларации 1956 года.

Говоря о проблеме мирного договора, Абэ заявил, что достичь решения задачи, оставшейся спустя более чем 70 лет после войны, крайне непросто.

Вместе с тем, он добавил, что «для создания доверия в сфере безопасности в этом году Япония и РФ будут развивать связи между оборонными ведомствами и пограничными службами».

Японский премьер также назвал состоявшуюся в Москве встречу «прекрасным стартом для японо-российских отношений в новом году».

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи.

Договоренность об активизации переговоров о мирном договоре была достигнута Путиным и Абэ в ноябре прошлого года в Сингапуре, тогда стороны договорились принять за основу Совместную декларацию от 19 октября 1956 года. В ней заявляется о прекращении пребывания двух государств в состоянии войны, восстановлении дипломатических и консульских отношений. Также советское правительство согласилось передать Японии остров Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение Японией и США в 1960 году договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.