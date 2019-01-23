США не предприняли конкретных шагов по выводу войск из Сирии — МИД РФ

США пока так и не предприняли конкретных шагов по выводу своих войск из Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в среду.

«Несколько слов о намерении американцев вывести свои подразделения из Сирии. Несмотря на недвусмысленное заявление президента США, конкретные меры по реализации данного решения пока, как мы видим, не предпринимаются», — сообщила Захарова на брифинге.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на официального представителя штаба операции «Непоколебимая решимость», которую проводит в Ираке и Сирии группа стран во главе с США, полковника американских сухопутных войск Шона Райана сообщило, что коалиция «приступила к процедуре выхода из Сирии».

Президент США Дональд Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой ДАЕШ в Сирии одержана и что это было единственной причиной, по которой Вооруженные силы США там находились.