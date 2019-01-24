Россия предостерегает США от военного вмешательства в Венесуэлу — Рябков

Военное вмешательство США в Венесуэлу стало бы катастрофическим сценарием, Москва предостерегает США от подобных шагов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в опубликованном в четверг интервью журналу «Международная жизнь».

Заместитель министра отвечал на вопросы издания еще до того, как лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

«Мы предостерегаем [США] от этого. Мы считаем, что это было бы катастрофическим сценарием, который сотрясет основы той модели развития, которую мы наблюдаем в регионе Латинской Америки, где, как вы знаете, одним из лозунгов, одним из концептуальных элементов самовосприятия, самоидентификации этих очень близких братских стран в обширном регионе Латинской Америки является единство в многообразии», — сказал Рябков, отвечая на вопрос, возможно ли военное вмешательство США в Венесуэлу.

Как отметил замглавы МИД РФ, сейчас прослеживается тенденция на глубокое политическое размежевание государств Латинской Америки. «По мере того как мы наблюдаем за развитием ситуации в Венесуэле, мы видим стремление определенной группы стран, США в их числе, использовать разного рода площадки, в том числе и Организацию американских государств, для усиления нажима на дружескую нам Венесуэлу под разного рода предлогами», — пояснил высокопоставленный дипломат.

«Дружескую нам Венесуэлу, нашего стратегического партнера мы поддерживали и будем поддерживать. Будем стоять, если хотите, в одном ряду с этой страной на страже суверенитета, на страже недопустимости посягательств на принцип невмешательства во внутренние дела, — добавил Рябков. — Материальное сотрудничество, практическое сотрудничество между Россией и Венесуэлой продолжается в разных областях. Мы совершенно не настроены его сворачивать».

Он выразил уверенность, что в ближайшее время будут совершены новые попытки очернить политику Каракаса, «подлить масла в огонь сложнейших внутренних процессов» и не дать возможности конструктивным силам способствовать внутривенесуэльскому диалогу.

Ситуация в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо 23 января объявил себя исполняющим обязанности главы государства во время митинга в Каракасе. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал это государственным переворотом, организованным Вашингтоном, и объявил о разрыве дипломатических отношений с США. Он потребовал, чтобы в течение 72 часов персонал посольства США в Каракасе покинул Венесуэлу.

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь Организации американских государства Луис Альмагро признали Гуайдо временным главой государства. Позднее с аналогичными заявлениями выступили власти Аргентины, Бразилии, Гватемалы, Канады, Колумбии, Парагвая, Чили, Перу, Эквадора и Коста-Рики.