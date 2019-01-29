Минюст России предложил не наказывать за взятки в «обстоятельствах непреодолимой силы»

Министерство юстиции России предлагает не считать правонарушением коррупционное преступление, совершенное «вследствие обстоятельств непреодолимой силы». Уведомление о начале разработок соответствующих поправок в законодательство РФ опубликовано на федеральном портале проектов правовых актов.

В сопроводительном тексте отмечается, что «в определенных обстоятельствах соблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, невозможно в силу объективных причин, при этом освобождения от ответственности законодательством Российской Федерации не предусмотрено».

В связи с этим целью поправок является внесение изменений в законодательство, «предусматривающих случаи, когда несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не является правонарушением».

Как сообщает газета «Ведомости», Минюст после общественного обсуждения данных поправок опубликует конкретные случаи, когда несоблюдение антикоррупционных требований чиновником не являлось правонарушением.

В разработке изменений, работа над которыми началась в соответствии с указом президента России Владимира Путина от 29 июня 2018 года, утверждающим Национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы, также приняли участие МВД, СК и Генеральная прокуратура РФ.