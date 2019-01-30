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Сенатора Арашукова задержали в зале заседаний Совфеда России

ТАСС
МОСКВА
Опубликовано
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Фото: Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

Сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали и вывели из зала заседаний Совета Федерации, сообщил источник.

«Дали согласие на задержание и обыск сенатора от Карачаево-Черкесии Арашукова. Его задержали и вывели из зала», — сказал собеседник агентства.

Перед задержанием 32-летнего парламентария пленарное заседание Совета Федерации неожиданно для прессы было переведено в закрытый режим, а вход в зал перекрыли сотрудники Федеральной службы охраны.

Следственный комитет РФ установил причастность сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова к двум убийствам в 2010 году — заместителя председателя общественного молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Шебзухова. Об этом сообщила журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

Также его обвиняют в подделке документов, «на основании которых он стал сенатором от КЧР».

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