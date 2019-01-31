Глава МИД России отправится в турне по Центральной Азии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе турне по Центральной Азии 3-6 февраля посетит Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

3-4 февраля Лавров посетит с официальным визитом Бишкек, где его примет президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, а также состоятся переговоры с главой МИД Чингизом Айдарбековым.

«Особое внимание будет уделено подготовке государственного визита президента РФ [Владимира Путина] в Киргизию в текущем году», — информировала Захарова.

Ранее руководитель отдела внешней политики аппарата главы кыргызского государства Данияр Сыдыков заявил, что Жээнбеков пригласил Путина совершить государственный визит в республику. По его словам, визит ожидается в конце марта 2019 года. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил планы визита Путина в Кыргызстан, но отметил, что о датах говорить пока рано.

4-5 февраля Лавров будет находиться с визитом в Таджикистане, где запланирована его аудиенция с президентом страны Эмомали Рахмоном и пройдут переговоры с главой внешнеполитического ведомства Сироджиддином Мухриддином.

«Стороны рассмотрят ход подготовки к двусторонним встречам на высшем и высоком уровнях в этом году», — констатировала дипломат. Кроме того, по словам Захаровой, министры обсудят вопросы региональной безопасности.

5-6 февраля Лавров посетит Ашхабад, где предусматриваются его беседы с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, а также состоятся переговоры с главой МИД Рашидом Мередовым.

«Стороны рассмотрят основные вопросы двусторонней повестки дня, ряд международных, региональных проблем, которые затрагивают интересы стран Каспийского региона», — отметила Захарова.

Отдельное внимание Лавров и Мередов уделят рассмотрению приоритетов работы Туркменистана в качестве председателя Содружества Независимых Государств (СНГ), добавила она.