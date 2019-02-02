Россия приостановила участие в ракетном договоре с США

Россия приостанавливает участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) в качестве зеркального ответа на решение США. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

«Наш ответ будет зеркальным... Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия не будет размещать ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства.

Путин поручил министру обороны подготовить план купирования угрозы размещения оружия в космосе.