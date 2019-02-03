7 человека погибли в результате опрокидывания автобуса в России

Семь человек, включая четырех детей, погибли, еще 16 детей пострадали в результате опрокидывания в кювет автобуса под Калугой. От этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы УМВД по Калужской области Наталия Горохова.

«ДТП произошло около 09:00. По предварительным данным, в результате опрокидывания в кювет автобуса MAN, погибли семь человек, 16 детей пострадали», — сказала она.

Автобус следовал по маршруту «Смоленск – Калуга», уточнила Горохова.

В то же время в пресс-службе МЧС РФ ТАСС сообщили, что в автобусе находились 48 человек, 33 из них — дети. По предварительным данным полиции, причиной аварии стал занос, в результате которого водитель не справился с управлением и автобус опрокинулся в кювет.

По данным ГУ МЧС по Калужской области, в воскресенье в регионе облачно, местами небольшие осадки и туман, на дорогах гололед. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха от минус двух до плюс трех градусов.