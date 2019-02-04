Россия готова обсудить с Кыргызстаном открытие новой военной базы — Лавров

Россия готова обсудить с Кыргызстаном идею открытия на территории республики новой российской военной базы. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Кыргызско-российском Славянском университете.

«Это не наша инициатива, — отметил он. — Мы впервые о ней услышали и будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности».

В опубликованном в пятницу интервью агентству ТАСС посол Кыргызстана в РФ Аликбек Джекшенкулов заявил, что не исключает открытия второй российской военной базы - на юге страны.

Первая — авиабаза Кант — действует на севере Кыргызстана. По его словам, открытие еще одной российской военной базы на юге Кыргызстана обусловлено в первую очередь нарастающей террористической угрозой, которая исходит с территории Афганистана.