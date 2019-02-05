Россия должна начать разработку новых ракет в ответ США — Шойгу

Наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности необходимо разработать в 2019-2020 годах, в эти же сроки надо создать наземный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Генеральный штаб представил Верховному главнокомандующему перечень мероприятий, которые он одобрил. В течение 2019-2020 годов нам необходимо разработать наземный вариант комплекса «Калибр» морского базирования с крылатой ракетой большой дальности, который хорошо зарекомендовал себя в Сирии. В эти же сроки нам предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности», — сказал он во вторник на тематическом селекторном совещании в Минобороны.

Эти меры реализуются в связи с тем, что со 2 февраля США приостановили выполнение своих обязательств по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). «В то же время они активно работают над созданием ракет наземного базирования с дальностью стрельбы более 500 километров, выходящей за пределы договорных ограничений. В связи с этим президент России поставил перед министерством обороны задачу принять ответные зеркальные меры», — сказал Шойгу.

По словам министра, «использование ракет морского и воздушного базирования в наземном исполнении позволит существенно сократить сроки производства нового ракетного оружия и объемы его финансирования». «Кроме того, — отметил он, — важно повысить дальность стрельбы, разрабатываемых сегодня наземных ракетных комплексов».

Шойгу поручил заместителю министра обороны Алексею Криворучко «в короткие сроки открыть соответствующие опытно-конструкторские работы в рамках выделенных по гособоронзаказу на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов ассигнований путем перераспределения финансовых средств на выполнение указанных работ».

Ситуация вокруг ДРСМД

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, если со стороны России не будут предприняты действия по возвращению к выполнению его положений. 2 февраля о приостановке участия в договоре объявил президент России Владимир Путин. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике и подчеркнул, что американская сторона должна «созреть» для ведения равноправного и содержательного диалога.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД еще в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение, с которым Москва выражала категорическое несогласие. Россия выдвигает США встречные претензии, относящиеся к выполнению ДРСМД.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1.846 ракет, США — 846.