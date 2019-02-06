Путин подписал указ, отменяющий визы для некоторых граждан Турции

Президент России Путин подписал указ, отменяющий визы для граждан Турции при командировках и для водителей при автоперевозках при условии принятия Анкарой аналогичных мер.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ограничения были введены указом главы российского государства 28 ноября 2015 года «О мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики». Тогда в отношениях между Москвой и Анкарой возник кризис после того, как турецкие ВВС 24 ноября сбили в небе над Сирией российский бомбардировщик Су-24.

В соответствии с указом, расширяется круг граждан Турции, которые исключаются из-под действия ограничительных мер, введенных в отношении этой страны в ноябре 2015 года. Теперь к числу граждан Турции, для которых сделано исключение во время их поездок в РФ, отнесены профессиональные водители, занимающиеся международными автоперевозками, а также владельцы действительных специальных паспортов, направленные в РФ в краткосрочные командировки, в том числе в диппредставительства Турции в России.

Отмечается, что эти ограничения будут сняты в случае принятия аналогичного решения турецкой стороной.