В России продолжаются задержания членов «Свидетелей Иеговы»

Российские правоохранительные органы задержали в Мордовии нескольких членов религиозной общины «Свидетели Иеговы», сообщает в четверг полиция.

«Масштабная операция» была проведена Федеральной службой безопасности (ФСБ) РФ совместно с полицией и другими правоохранительными органами, заявили в полиции, добавив, что ведется расследование.

Железнодорожный районный суд Орла в среду признал гражданина Дании Денниса Кристенсена виновным в организации деятельности «Свидетелей Иеговы» и приговорил его к шести годам лишения свободы.

Как следует из материалов дела Кристенсена, в доме, где собирались последователи запрещенной организации, прошли обыски, в ходе которых была изъята экстремистская литература. В региональной прокуратуре уточнили, что осужденный знал о том, что «Свидетели Иеговы» запрещены, но продолжал проводить собрания и распространять книги и брошюры.

Решением Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и все входящие в ее структуру местные религиозные организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ.

С тех пор преследование «свидетелей» усилилось: более 20 человек находятся под стражей в ожидании суда по обвинению в экстремизме, а 25 находятся под домашним арестом.