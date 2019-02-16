В университете в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия

Обрушение перекрытий с пятого по второй этажи произошло в Санкт-Петербургском исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России в субботу.

«На улице Ломоносова произошло обрушение с пятого по второй этажи на площади 150 кв. м в пятиэтажном здании Санкт-Петербургского НИУ ИТМО. Эвакуированы, предварительно, 60 человек», — сказал представитель МЧС.

По его словам, предварительная причина обрушения — нарушение технических требований при проведении ремонтных работ.

Как в свою очередь сообщили ТАСС в пресс-службе городского ГУ МЧС, под завалами могут находиться люди.

«Со слов администрации объекта, во время проведения строительных работ произошло обрушение перекрытий в здании. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Их количество, состояние, а также все прочие подробности происшествия уточняются», — сказали в пресс-службе.

По данным ведомства, обрушение произошло во время проведения факультативного занятия. «В это время проводился факультатив», - уточнил представитель министерства.

В МЧС России рассказали, что обрушение произошло в разноуровневом здании, часть которого двухэтажная, а другая часть — пятиэтажная. На месте работают более 50 человек и 14 единиц техники.