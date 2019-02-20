Россия нацелит оружие на США, если угроза против нее станет реальной — Путин

Россия немедленно ответит, как только угроза против нее станет реальной, и нацелит оружие не только на страны, где Соединенные Штаты разместят свое вооружение, но и на сами США, заявил в среду президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

«Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом нив чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений применения угрожающих нам ракетных комплексов», — сказал Путин, комментируя выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Что в этой связи важно, и здесь много новизны. По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, будут вполне соответствовать тем угрозам, которые будут направлены против России. Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие для нас станут реальными», — подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, международная обстановка сегодня такова, что не требует дополнительного и безответственного обострения.

«Мы этого не хотим. Что здесь хочу добавить? Американские коллеги уже пытались получить абсолютное военное превосходство с помощью глобальной ПРО. Нужно оставить подобные иллюзии. Ответ с нашей стороны всегда будет действенным и эффективным», — добавил глава государства.

1 февраля президент США Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. Он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблеме, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.