Госдума приняла во втором чтении законопроект об изоляции интернета в России

Государственная дума РФ приняла в четверг во втором, основном чтении законопроект об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети.

Законопроект поддержали 320 депутатов, «против» проголосовали — 15.

Документ предусматривает собой создание суверенного российского сегмента интернета и его изоляцию.

В третьем чтении законопроект будет рассмотрен Госдумой на следующей неделе. Ожидается, что закон вступит в силу 1 ноября 2019 года.