Ким Чен Ын может посетить Россию на следующей неделе — агентство

Визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию может состояться уже на следующей неделе. Об этом сообщает в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на собственные источники в Москве.

«Шансы, что поездка Ким Чен Ына в РФ пройдет в конце апреля, довольно высоки», — отмечает агентство. По его данным, российско-северокорейский саммит состоится, скорее всего, во Владивостоке.

Издание указывает, что президент РФ Владимир Путин 26-27 апреля примет участие в форуме «Один пояс — один путь» в Китае. Источник агентства считает, что его встреча с Ким Чен Ыном состоится за день-два до или непосредственно после этого мероприятия.

Ранее Yonhap сообщал, что заместитель председателя Госсовета КНДР Ким Чхан Сон 19-25 марта посетил Москву и Владивосток. По данным агентства, поездка помощника лидера КНДР связана с подготовкой визита главы государства в РФ.

14 марта замглавы российского МИД Игорь Моргулов обсудил с северокорейским коллегой Им Чхон Илем график политических контактов Москвы и Пхеньяна.