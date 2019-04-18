Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит РФ до конца апреля — Кремль

Президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу в России до конца текущего месяца. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Владимир Путин встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По приглашению Владимира Путина председатель Государственного совета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын посетит Российскую Федерацию с визитом во второй половине апреля», — говорится в сообщении.

Еще в прошлом году обсуждалось несколько вариантов организации встречи Путина и Ким Чен Ына, в том числе во Владивостоке на полях Восточного экономического форума в начале сентября 2018 года. Однако тогда визит не был согласован. Российские власти подчеркивали, что готовы принять лидера Северной Кореи в любое удобное для него время.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что визит Ким Чен Ына в Россию может состояться на следующей неделе. По его данным, российско-северокорейский саммит пройдет, скорее всего, во Владивостоке. При этом, как ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, в пятницу-субботу на следующей неделе, 26-27 апреля Путин будет принимать участие в международном форуме «Один пояс — один путь» в Пекине.