Россия запретила экспорт нефти и нефтепродуктов в Украину

Российская Федерация устанавливает запрет на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

На заседании правительства в четверг глава кабинета министров сообщил о том, что подписал соответствующее постановление.

«Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны, расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — заявил Медведев.

Он перечислил три основных пункта подписанного постановления. «Во-первых, мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти 250 млн долларов», — сказал премьер-министр.

Вторая мера — «устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов».

Также, по словам председателя российского правительства, «определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений». Он уточнил, что «в эту категорию включена продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты».