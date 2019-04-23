Путин проведет переговоры с Ким Чен Ыном 25 апреля во Владивостоке

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в четверг во Владивостоке. Об этом во вторник сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

«Дата — 25 апреля, во Владивостоке наш президент проведет переговоры с председателем Госсовета Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ыном, который будет посещать нашу страну с визитом, и эта встреча станет первым контактом нашего президента с северокорейским лидером», — сказал Ушаков.

Мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова будет в центре внимания переговоров лидеров РФ и КНДР, сообщил Ушаков.

«В центре внимания переговоров будет, конечно, политико-дипломатическое решение ядерной проблемы Корейского полуострова, — констатировал Ушаков. — Мы считаем этот визит ключевым событием за все последние годы, он также имеет ключевое, важное значение с точки зрения содействия политико-дипломатическому урегулированию проблем Корейского полуострова и обеспечения безопасности Северо-Восточной Азии в целом».

Ушаков обратил внимание на то, что в последние месяцы ситуация вокруг Северной Кореи стабилизировалась. По его мнению, это стало возможным во многом благодаря инициативам КНДР по отказу от ракетно-ядерных испытаний и закрытию ядерного полигона. На этом фоне, отметил он, началась нормализация отношений Пхеньяна с Сеулом, также с Вашингтоном.

«Хотел бы заметить, что несмотря на отсутствие видимых результатов по итогам последнего американо-северокорейского саммита в Ханое в феврале этого года, как нам представляется, обе стороны все-таки проявляют готовность и заинтересованность в продолжении диалога, — констатировал представитель Кремля. — Мы считаем, что это весьма важно, и такую готовность, и заинтересованность нужно демонстрировать и впредь».

Он заверил, что российская сторона намерена всячески способствовать закреплению позитивных тенденций, а также совместно с другими вовлеченными странами продолжать работать над формированием предпосылок и благоприятной атмосферы для достижения серьезных договоренностей по регулированию проблемы Корейского полуострова. Ушаков подчеркнул, что предстоящие переговоры с Ким Чен Ыном как раз и будут направлены на решение указанных задач.

Ранее, в 2017 году Россия совместно с партнерами в Китае разработала дорожную карту урегулирования, которая и по сей день не потеряла своей актуальности, напомнил Ушаков.

«Она предусматривает поэтапное продвижение и начало приостановления северянами пусков баллистических ракет и ядерных испытаний, а американцами — масштабных военных учений, — пояснил помощник президента. — Затем предусматривается переход к комплексному урегулированию, включая денуклеаризацию с конечной целью формирования в регионе коллективной системы мира и безопасности».

По оценке Ушакова, первая часть дорожной карты реализована.

«Пхеньян ввел мораторий на испытания, а США и Южная Корея отказались от крупных совместных военных учений, — сказал он. — Теперь нужно переходить ко второй части этой дорожной карты, и мы этому будем способствовать».