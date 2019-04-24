Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу с Россией и прибыл на станцию Хасан, расположенную на юге Приморского края, сообщают российские СМИ.

На станции лидера КНДР встретили с хлебом-солью.

Встреча с президентом РФ Владимиром Путиным запланирована на 25 апреля. Она пройдет на острове Русский, в одном из корпусов Дальневосточного федерального университета.

Главной темой обсуждения станет мирное решение ядерной проблемы Корейского полуострова и обеспечение безопасности Северо-Восточной Азии в целом. В ходе встречи лидеров России и КНДР запланировано также обсуждение различных аспектов двусторонних отношений, в том числе по политической, экономической и культурно-гуманитарной повестке дня.

Переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке будут их первой личной встречей. При этом Россия станет первым зарубежным государством, которое Ким Чен Ын посетит после того, как в первой половине апреля была проведена первая сессия Верховного народного собрания 14-го созыва, где он был переизбран председателем Госсовета КНДР.