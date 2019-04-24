Путин подписал указ об упрощенном получении паспортов жителями «ДНР» и «ЛНР»

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями так называемых «ДНР» и «ЛНР» — контролируемых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей Украины.

«Лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке», — говорится в указе.

Кроме того, в указе перечислены документы, которые требуются от жителей «ДНР» и «ЛНР» для получения российского паспорта. Указывается, что срок рассмотрения заявления не должен превышать трех месяцев.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что указ президента России Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям «ДНР» и «ЛНР» — это «продолжение агрессии» и «вмешательства» во внутренние дела Украины.

«Решение РФ о выдаче российских паспортов на оккупированных украинских территориях — это продолжение агрессии и вмешательства в наши внутренние дела. Это новый «паспортный» этап оккупации Донбасса», — написал министр в Twitter.

Ранее в 2014 году пре поддержке России сепаратистские группировки на территории украинских Донецкой и Луганской областей провели нелегитимный референдум об отсоединении от Украины и провозгласили независимость.

С тех пор на востоке Украины продолжаются военные действия украинских сил против сепаратистов.