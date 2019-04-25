Путин провел встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном

Президент России Владимир Путин встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Выступая на встрече в кампусе Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, Путин отметил, что визит северокорейского лидера в Россию будет способствовать развитию отношений между двумя странами.

На встрече с Ким Чен Ыном в четверг глава российского государства также приветствовал усилия Пхеньяна по нормализации отношений с Южной Кореей и США.

«Уверен, что ваш визит сегодня в Россию послужит делу развития двусторонних отношений, позволит лучше понять, какими путями можем урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, что можем сделать вместе, что Россия может сделать для того, чтобы поддержать те процессы, которые сейчас происходят», — сказал Путин.

По его словам, Москва удовлетворена усилиями Северной Кореи по нормализации отношений с Южной Кореей и США.

«Безусловно, Россия приветствует диалог между КНДР и Южной Кореей и усилия Пхеньяна по нормализации отношений с США», — сказал Путин.

Путин признался, что ему «очень приятно» видеть Ким Чен Ына в России, и обратил внимание на тот факт, что представители двух стран «давно договаривались об этой встрече».

Глава российского государства, ранее направлявший Ким Чен Ыну поздравление с избранием на должность главы Северной Кореи, еще раз лично поздравил его. Он также напомнил об отмечавшемся в прошлом году юбилее установления дипломатических отношений между двумя странами и о том, как основатель Северной Кореи Ким Ир Сен совершил первый визит в Москву.

«Я помню свой визит в вашу страну, ваш отец был одним из инициаторов подписания основополагающего договора — Договора о дружбе между нашими странами», — обратился Путин к Ким Чен Ыну.

Лидер КНДР, в свою очередь, отметил, что встреча с президентом России поможет решить проблему на Корейском полуострове и улучшить двусторонние отношения.

«Только что у нас с вами, господин президент, прошел очень содержательный обмен мнениями с глазу на глаз по вопросам, представляющим взаимный интерес, по всем актуальным проблемам. Благодарю за прекрасно проведенное время и надеюсь, что наши переговоры продолжатся в том же русле, в полезном и конструктивном ключе», — сказал лидер Северной Кореи.

«Я приехал в Россию, чтобы обменяться мнениями по ситуации на Корейском полуострове, которая является одной из самых актуальных проблем в нынешней международной повестке дня, а также обсудить методы мирного урегулирования этого вопроса и обменяться мнениями по развитию наших двусторонних отношений в соответствии с требованиями нового столетия», — сказал он.

Лидер КНДР вновь выразил признательность Путину за то, что тот нашел в своем плотном графике время для встречи и содержательной беседы. Он также передал российскому коллеге и «дорогим российским друзьям» теплый привет от правительства Северной Кореи и всего народа страны. Ким Чен Ын подчеркнул, что его делегация с радостью посещает Россию, которую он назвал «дружественным великим соседом».