Путин заявил о готовности вести переговоры с Зеленским

Президент РФ Владимир Путин заявил, что первой темой во время его возможных переговоров с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским будет урегулирование в Донбассе.

«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить - как закончить конфликт на юго-востоке Украины», — сказал Путин, отметив, что для урегулирования есть «только один способ - исполнение Минских соглашений».

Отвечая на вопрос, как скоро Путин готов «предстать перед Зеленским», российский лидер заметил: «Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве».

Российский лидер обратил внимание на заявления Зеленского в ходе избирательной компании о том, что тот не собирается подписывать указ об амнистии для участников конфликта в Донбассе и не согласен с предоставлением особого статуса соответствующим территориям, что является ключевыми пунктами Минских соглашений 2015 года.

«А как можно без исполнения Минских соглашений решать проблему ЛНР/ДНР? Я бы с удовольствием задал ему эти вопросы и подискутировал на эти темы», — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что за Зеленского проголосовало большое число украинских граждан.

«Всем надоел этот конфликт [в Донбассе], все устали от него. И все ждут от нового политического руководства, в том числе, от будущего президента, решения этих задач. Но, если уже с порога, изначально будущий президент заявляет о том, что он не собирается исполнять Минские соглашения - а как он собирается решать тогда эту проблему?» — сказал Путин, отметив, что ему хотелось бы понять позицию Зеленского.

Также Путин заявил, что хотел бы прояснить вопросы экономического характера, в частности — будет ли в конце концов подписан новый договор на транзит через Украину российского газа.