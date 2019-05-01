Путин ввел упрощенный порядок получения гражданства России для отдельных категорий украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении права получения российского гражданства в упрощенном порядке для отдельных категорий граждан Украины. Соответствующий документ опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, право на получение упрощенного гражданства РФ получили украинцы, родившиеся и постоянно проживавшие на территории Крыма и выехавшие за пределы полуострова до 18 марта 2014 года.

«Предоставить право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке... гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18 марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям», — говорится в тексте указа.

Ранее Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями так называемых «ДНР» и «ЛНР» — контролируемых сепаратистами районов Донецкой и Луганской областей Украины.

В 2014 году пре поддержке России сепаратистские группировки на территории украинских Донецкой и Луганской областей провели нелегитимный референдум об отсоединении от Украины и провозгласили независимость.

Крым, который является частью Украины, был оккупирован Россией в марте 2014 года по итогам вторжения российских войск на полуостров и незаконно проведённого под их присмотром «референдума». Украина и международное сообщество не признали действия Москвы и ввели политические и экономические санкции против России и ее граждан.