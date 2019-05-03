Путин и Трамп обсудили ядерное оружие, Северную Корею, Венесуэлу и доклад Мюллера

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонные переговоры продолжительностью около часа. Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в ходе брифинга для журналистов.

По ее словам, стороны обсудили публикацию итогов расследования Роберта Мюллера, ситуацию в Венесуэле и КНДР, а также возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заключение нового схожего соглашения между РФ, США и КНР. «Состоялось обсуждение того, чтобы продлить текущее ядерное соглашение (ДСНВ — прим. ТАСС), а также обсуждение по поводу потенциального заключения нового, которое бы включало и Китай», — отметила она.

Она также заявила, что разговор прошел «в позитивном ключе». «Они обсудили торговлю, рост ее объемов между странами. Они также обсудили Северную Корею и Венесуэлу», — отметила она.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил заявления Белого дома о прошедших переговорах двух лидеров.