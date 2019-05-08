Московский суд приговорил футболистов Кокорина и Мамаева к реальным срокам

Пресненский суд Москвы в среду приговорил Александра Кокорина к 1,5 года колонии общего режима, а Павла Мамаева — к одному году и пяти месяцам колонии общего режима.

Других участников драки: Кирилла Кокорина — к 1,5 года, Александра Протасовицкого — к одному году и пяти месяцам колонии.

Суд не нашел в действиях футболистов предварительного сговора и исключил квалифицирующий признак из обвинения.

«Квалификация следственных органов, связанная с действиями, предусмотренными по ч. 2 ст. 213 УК РФ, является излишней», — огласила решение судья Елена Абрамова.

Кокорин и Мамаев останутся под стражей до момента вступления приговора в силу, отметила она.