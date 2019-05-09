Пожарные в Шереметьево получили сигнал через минуту после аварийной посадки SSJ-100

Наземные службы московского аэропорта Шереметьево направили пожарных к совершившему аварийную посадку лайнеру Sukhoi Superjet 100 через минуту после его приземления, следует из слов российских официальных лиц. У представителей отрасли гражданской авиации это вызвало вопросы о том, действовали ли службы достаточно быстро.

Скорость реагирования экстренных служб на катастрофу, унесшую в итоге 41 жизнь, оказалась в центре внимания, поскольку первая пожарная машина прибыла на место происшествия почти через две минуты.

Александр Журавков, председатель Комитета по чрезвычайным ситуациям в аэропортах гражданской авиации Ассоциации «Аэропорт», сказал, что после объявления тревоги пожарные прибыли на место, уложившись в сроки, предписанные отечественными нормами и международными стандартами.

«Вопрос только, почему сигнал «тревога» был подан после посадки, а не до, заблаговременно, так как шла ожидаемая посадка самолета, на борту которого была аварийная ситуация».

Согласно хронологии инцидента, опубликованной Шереметьево в среду, наземные службы за несколько минут до приземления уже знали об отказе основной системы радиосвязи и автопилота. Согласно же сервису отслеживания воздушных судов flightradar24.com, лайнер подал сигнал, указывающий на аварийную ситуацию.

По правилам аэропорта, такие предупреждения не предусматривают автоматическую мобилизацию пожарных расчетов.

В ответ на вопрос о том, почему пожарные расчеты не были отправлены раньше, представитель аэропорта Шереметьево указал на официальную хронологию происшествия и отказался от дальнейших комментариев.

Минтранс и авиакомпания Аэрофлот, которой принадлежал самолет, отказались от комментариев.

Следственный комитет, занимающийся расследованием катастрофы, не ответил на просьбу о комментарии.

Илона Борисова, руководитель профсоюза бортпроводников Шереметьево, сказала, что в совокупности данные, которые были доступны наземным службам перед посадкой самолета, должны были спровоцировать превентивные меры.

«Меня как раз и настораживает, что комплексно не подошли к вопросу», — говорит Борисова об интерпретации наземными службами сигналов, которые подавал борт.

«Если потенциально человек находится в ситуации, которая сложная, и если с ним нет связи — ну ведь бог его знает, как развивается ситуация у этого человека».

«Значит, наверное, по логике вещей, надо предпринимать какие-то встречные действия», — сказала Борисова. По ее словам, пожарные бригады «по обычной логике вещей, должны были все-таки встречать их».

Сигналы тревоги

Лайнер Sukhoi Superjet 100, на борту которого было 78 пассажиров и членов экипажа, вылетел из Шереметьево в воскресенье вечером, затем развернулся и запросил посадку.

В 18.30 самолет совершил аварийную посадку, сильно ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся, на ходу оставляя за собой след горящего керосина.

Пожарные расчеты аэропорта были отправлены к самолету через минуту после приземления, согласно хронологии и по словам говорившего с журналистами министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

На видеозаписи видно, что первая бригада пожарных начала тушить самолет меньше минуты спустя. К тому времени несколько человек выбрались из самолета через эвакуационные выходы, однако задняя половина фюзеляжа уже была охвачена огнем.

Перед посадкой самолет несколько раз предупреждал о технических проблемах, согласно аэропорту Шереметьево, который сообщил, что обнародованная им хронология основана на данных производственных систем и радиоданных переговоров.

В 18.12 командир воздушного судна сообщил диспетчеру, что возвращается в аэропорт из-за отказа радиосвязи. У большинства лайнеров есть резервная система для связи в случае чрезвычайной ситуации.

В 18.13 командир повторил, что возвращается в аэропорт, также сообщив об отказе автопилота.

В 18.14 глава диспетчерской службы сообщил сменному начальнику аэропорта, что самолет возвращается из-за отказа радиосвязи и потери автоматического управления.

«По докладу КВС (командира воздушного судна), причина — отказ радиосвязи и потеря автоматического управления ВС, заход и посадка ВС происходят в штатном режиме», — говорится в хронологии, вероятно, на основании беседы двух руководителей.

Одновременно транспондеры самолета передавали сигналы об аналогичных технических проблемах, согласно flightradar24.com.

Самолет начал подавать так называемый сигнал 7600, указывающий на потерю связи, в 18.09 и сигнал 7700, указывающий на аварийную ситуацию, в 18.26.

В 18.31 руководитель полетов объявил тревогу. Это, согласно трем источникам в отрасли, с которыми говорил Рейтер, является сигналом к мобилизации пожарных расчетов.

Согласно хронологии, экипаж не подавал сигнал бедствия ("Mayday"), что, по словам специалистов российской гражданской авиации, потребовало бы автоматической мобилизации пожарных расчетов.

Сигнал 7700 может вызвать мобилизацию пожарных расчетов, но не автоматически, сказал Сергей Ковалев, глава Федерального профсоюза авиационных диспетчеров России.

«Сигнал 7700 должен появиться на мониторе. Если диспетчер его видит, он должен уточнить, спросить, «сигнал бедствия вы объявили?» Может быть и ошибочное нажатие кнопки», — сказал Ковалев.

Неизвестно, спрашивали ли диспетчеры пилотов об этом и получили ли ответ.

«Диспетчеры действовали в рамках своих должностных инструкций», — добавил Ковалев.

Российская государственная корпорация по организации воздушного движения ОрВД, отслеживающая работу авиадиспетчеров, отказалась от комментариев.