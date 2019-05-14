Помпео прибыл в Сочи для переговоров с Лавровым и Путиным

Госсекретарь США Майк Помпео прибыл во вторник в Сочи, где проведет переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и президентом Владимиром Путиным.

Это первый визит Помпео в РФ в качестве главы американской дипломатии.

Перед началом переговоров с Лавровым Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп стремится к улучшению отношений с Россией.

«Президент Трамп делает все для того, чтобы исправить отношения между нашими странами», — отметил он.

В свою очередь, Лавров заявил, что рассчитывает на выработку конкретных предложений по улучшению российско-американских отношений по итогам переговоров с Помпео.

«Надеюсь, что сегодня мы сможем выработать конкретные предложения, направленные на то, чтобы вывести российско-американские отношения из нынешнего печального состояния, в котором они оказались в силу различных объективных и субъективных причин», — сказал Лавров во вторник, открывая переговоры с Помпео.

Центральными темами встречи с главой МИД РФ, которая станет уже второй по счету за этот месяц, будут разрешение ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, продление Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений, а также Сирия и Венесуэла.