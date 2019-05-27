Молния ударила в ракету «Союз» при старте с Плесецка

Молния ударила в ракету-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом «Глонасс-М» при старте с космодрома Плесецк. Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник космодрома Плесецк генерал-майор Николай Нестечук.

При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии. Несмотря на это, вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.

«Пуск прошел в штатном режиме. Погода нам не является помехой, мы всепогодные войска. Это еще раз доказательство того, что молния не может повредить наше ракетно-космическое оружие», — сказал начальник космодрома.

Молния ударила в ракету-носитель «Союз» с космическим аппаратом «Глонасс-М» при старте с космодрома Плесецкhttps://t.co/2tpd3JvVOH pic.twitter.com/Z4wJ0woeME — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) May 27, 2019

Как сообщил источник в ракетно-космической отрасли, ссылаясь на данные телеметрии, разряд молнии попал в головной обтекатель и третью ступень ракеты-носителя.

По словам источника, инцидент никак не повлиял на работу систем носителя, поскольку «на «Союзах» предусмотрена защита от таких явлений».

Запуск ракеты «Союз-2.1б» был проведен 27 мая в 09:23 с пусковой установки № 4 площадки № 43 Государственного испытательного космодрома Плесецк. В установленное время космический аппарат «Глонасс-М» был успешно выведен на расчетную орбиту. Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г. С. Титова Космических войск ВКС приняли спутник на управление.