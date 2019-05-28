МИД России вызвал посла Испании

Посол Испании в Москве Фернандо Вальдеррам Пареха был вызван во вторник в министерство иностранных дел России в связи с антироссийскими высказываниями исполняющего обязанности главы МИД Испании Жозепа Борреля. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

«28 мая посол Испании был вызван в МИД России. В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и. о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании в отношении России, которые он допустил в интервью изданию «Эль Периодико», — сообщили в министерстве.

Как отметили в МИД РФ, на встрече испанскому дипломату было указано на противоречие слов политика, которые «наносят ущерб отношениям между Россией и Испанией, взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных, что зафиксировано во всех официальных документах, подписанных между двумя странами в последнее время».

В опубликованном 24 мая интервью газете «Эль Периодико» Боррель назвал Россию «старым врагом», который представляет угрозу для Европы.