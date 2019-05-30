Пентагон запретил сотрудничать с Россией при космических пусках

Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.

Соответствующее уведомление было размещено в четверг занимающимся вопросами закупок управлением Пентагона на сайте сборника официальных документов американского правительства — Федерального реестра.

В нем говорится, что Россия вносится в перечень государства, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.