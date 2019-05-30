Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ядерного договора

Президент России Владимир Путин в четверг внес на рассмотрение Госдумы проект закона о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщил журналистам председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект федерального закона о приостановлении Российской Федерацией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — сказал спикер.

«В течение часа Совет Госдумы обсудит этот законопроект и определит сроки его рассмотрения», — продолжил глава палаты. Он обратил внимание, что в соответствии с законопроектом "президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действия договора". Документ вступает в силу с момента официального опубликования, уточнил Володин.

Договор между СССР и США был подписан в Вашингтоне 8 декабря 1987 года и вступил в силу 1 июня 1988 года, под его действие подпадают ракеты меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км) наземного базирования. К июню 1991 года обязательства по договору были выполнены: СССР уничтожил 1846 ракет, США — 846.

1 февраля 2019 года глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что США приостанавливают выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанут быть его участником, поскольку считают, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент России Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона должна сама созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.