38 человек пострадали в результате взрыва на заводе Дзержинске

Число пострадавших при взрывах в ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области возросло с 15 до 19 человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

«По уточненным данным, 38 пострадавших», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе сообщили, что у большинства пострадавших «осколочные ранения легкой и средней степени тяжести».

В субботу в цехе по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов. Начался пожар. Его площадь составляет 100 кв. метров. В результате взрывов есть обрушения.

Как говорится в сообщении ГосНИИ «Кристалл», «заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал». «По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС», — сообщает предприятие.

Государственный научно-исследовательский институт «Кристалл» был открыт в 1950-е годы. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации «Ростехнологии».