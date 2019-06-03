Роскомнадзор обязал Tinder передавать спецслужбам данные пользователей

Роскомнадзор внес популярное приложение для знакомств Tinder в реестр организаторов распространения информации. Об этом в понедельник сообщается на сайте регулятора.

«Компания внесена в реестр после того, как в ответ на требование Роскомнадзора предоставила необходимые сведения», — говорится в заявлении регулятора.

Согласно закону «О противодействии терроризму», сайты, внесенные в реестр, должны предоставлять по требованию Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ личные данные пользователей, их переписку, а также аудио, видео и другие материалы из сообщений.

Реестр организаторов информации формируется Роскомнадзором совместно с органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, и органами государственной безопасности в соответствии с законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Tinder создан в 2012 году и является одним из самых популярных в мире мобильных приложений для знакомств.