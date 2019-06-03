Россия не планирует вводить визы для граждан Узбекистана — Медведев

Россия не планирует вводить визовый режим с Узбекистаном, для регулирования миграционных потоков есть другие инструменты. Об этом в интервью Сергею Брилеву для программы «Вести в субботу» сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам визита в Узбекистан.

«Нет, конечно», — сказал он, отвечая на вопрос, не введет ли Россия визовый режим для упорядочивания миграционных потоков.

Говоря о том, как навести порядок в сфере миграции, Медведев подчеркнул, что «есть для этого разные инструменты, включая проекты договоров о так называемом оргнаборе, когда такого рода отношения подвергаются нормированию».

«Есть и другие, — добавил премьер. — Во всяком случае, это упорядочивается».

При этом глава российского правительства особо подчеркнул, что Россия и Узбекистан в настоящий момент «являются друзьями и партнерами».

«И действительно, стратегически связаны экономики, и за последние несколько лет отношения получили очень мощный старт, новые инвестпроекты появились», — уточнил он.

Среди таких проектов Медведев упомянул планы по строительству АЭС в Узбекистане.

«Мы сейчас готовимся к строительству атомной станции здесь, и уже утверждены даже некоторые параметры, в частности - место для строительства АЭС, — заметил он. — Атомные станции. Это такой, извините, апофеоз сотрудничества».

Характеризуя в целом развитие двусторонних отношений Москвы и Ташкена, российский премьер констатировал, что они всегда были партнерскими, хотя в какой-то период они и перестали развиваться.

«Они как бы находились в стагнирующей фазе. А сейчас и президент Узбекистана, и правительство Узбекистана взяли курс на развитие экономических отношений. Мы этому очень рады», — подытожил премьер-министр Медведев.