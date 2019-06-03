Россия опровергает утверждения об отзыве военных специалистов из Венесуэлы

Посол России в Каракасе Владимир Заемский опроверг информацию об отзыве российских военных специалистов из Венесуэлы.

«Это — очередная «новость», абсолютно не соответствующая действительности. Работа идет с соблюдением имеющихся обязательств, и ни о каких сокращениях речи нет», — заявил Заемский.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что за несколько последних месяцев число специалистов российской госкорпорации «Ростех», которая, по мнению газеты, отвечает за подготовку венесуэльских военных и консультации по контрактам на поставку вооружений, сократилось примерно с тысячи до нескольких десятков.

Представитель «Ростеха» также опроверг утверждения WSJ, отметив, что состав представительства компании в Венесуэле остается неизменным много лет.

«Цифры, приведенные в статье The Wall Street Journal в отношении присутствия штата сотрудников «Ростеха» в Венесуэле, преувеличены в десятки раз. Состав представительства остается неизменным много лет. Что касается технических специалистов, то они периодически прибывают в страну для ремонта и обслуживания ранее поставленной техники. На днях, например, завершились технические работы по обслуживанию партии самолетов», — сказал собеседник агентства.