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Полицейским в России разрешили выезжать в Турцию

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
МОСКВА
Опубликовано 14.06.2019 11:43
Фото: АА

Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, согласно которому сотрудники внутренних дел получают возможность отдыхать в Турции и Таиланде, сообщает «Коммерсантъ».

Выезжать за границу российским полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.

Соответствующий список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок, тогда был обнародован МИДом.

В дальнейшем в него вносились определенные изменения. Так, например, стражам порядка разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, однако самые популярные для отдыха страны, Турция и Таиланд, находились у полицейских под запретом.

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