Полицейским в России разрешили выезжать в Турцию

Глава МВД России Владимир Колокольцев издал распоряжение, согласно которому сотрудники внутренних дел получают возможность отдыхать в Турции и Таиланде, сообщает «Коммерсантъ».

Выезжать за границу российским полицейским, как и сотрудникам других силовых ведомств, запретили еще в 2014 году.

Соответствующий список из 116 стран, не рекомендованных для турпоездок, тогда был обнародован МИДом.

В дальнейшем в него вносились определенные изменения. Так, например, стражам порядка разрешили посещать страны СНГ, Китай, Вьетнам и Кубу, однако самые популярные для отдыха страны, Турция и Таиланд, находились у полицейских под запретом.