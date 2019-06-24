Россия начала масштабную проверку боеготовности

Внезапная проверка боеготовности в войсках и силах Центрального военного округа началась по решению верховного главнокомандующего Вооруженных сил России, президента Владимира Путина. Об этом сообщил в понедельник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

«Сегодня в соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ начата внезапная проверка войск и сил Центрального военного округа», — сообщил Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ.

Проверка боеготовности войск ЦВО продлится до 28 июня, будет проведено более 50 учений разного масштаба на более чем 35 полигонах

Он рассказал, что по замыслу внезапной проверки с 06:00 в полном составе приводятся в высшую степень боевой готовности органы военного управления Центрального военного округа, часть войск и сил Южного и Восточного военных округов, отдельные соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Также к проверке привлекаются некоторые соединения центрального подчинения.

По словам Шойгу, внезапная проверка боеготовности позволит оценить способность ВС РФ обеспечить безопасность в Центрально-Азиатском регионе.

«Данное мероприятие направлено на оценку способности вооруженных вил обеспечить военную безопасность в Центрально-Азиатском регионе, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера», — заявил Шойгу.

По словам главы военного ведомства, еще одной целью мероприятия является «определение степени подготовленности войск и сил к участию в предстоящем важнейшем учебном мероприятии этого года — стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019».