ПАСЕ вернула России полномочия в организации

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений Парламентской ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали во вторник 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

В правила работы ПАСЕ, согласно документу, будет добавлена формулировка, гласящая, что «права членов голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий».

Кроме того, в документе указано, что ассамблея постановляет «пригласить парламенты государств — членов Совета Европы, которые в настоящий момент не представлены в ассамблее (Россия и Босния и Герцеговина), направить на рассмотрение заявки на участие в июньской сессии».

«Эти заявки должны быть представлены ПАСЕ для их ратификации на следующем заседании после их передачи», — подчеркивается в документе.

«Ассамблея постановляет, что изменения в правилах процедуры, изложенные в настоящей резолюции, вступают в силу с момента ее принятия», — гласит последний пункт резолюции.

Чтобы принять резолюцию, парламентариям понадобилось почти девять часов, во время которых они рассмотрели около 220 поправок, из которых принята была лишь одна.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за агрессии Москвы против Украины была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий.

После принятия резолюции глава российской делегации вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что Россия во вторник подает заявку на подтверждение полномочий своей делегации в ПАСЕ.

«Весь день понедельника до позднего вечера члены ПАСЕ были заложниками делегатов из Украины и Великобритании, которые внесли на рассмотрение 200 с лишним поправок для того, чтобы затянуть принятие резолюции, позволяющей российской делегации вернуться в ПАСЕ и принять участие в летней сессии», — привела слова Толстого его пресс-служба.

Он подчеркнул, что, «кроме потраченного времени и нервов своих европейских коллег, они ничего так и не добились».

«Поправки были отклонены: мы подаем заявку на подтверждение своих полномочий», — заключил Толстой.

Министерство иностранных дел во вторник заявило, что принятая ПАСЕ резолюция «является недопустимой уступкой России».

«Существенное ослабление санкционного механизма ПАСЕ, предусмотренное принятой резолюцией, произошло на фоне отсутствия каких-либо конструктивных шагов со стороны РФ, кричащего невыполнения этой страной взятых на себя обязательств, а также резолюций ПАСЕ, принятых в ответ на российскую агрессию», — говорится в заявлении.

Происходящее в ПАСЕ, считают в Киеве, «является свидетельством отхода от задекларированных стандартов, принципов и ценностей Совета Европы в результате беспрецедентного давления и финансового шантажа со стороны Москвы».

«К сожалению, это произошло в результате откровенного попустительства со стороны ряда стран, руководство которых, с одной стороны, подчеркивает необходимость прекращения российской агрессии против Украины, а с другой — поощряет агрессора, идя ему на уступки», — указали в МИД.