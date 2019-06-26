Совфед одобрил внесенный Путиным закон о приостановке участия РФ в ракетном договоре с США

Совет Федерации на заседании 26 июня одобрил закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Члены Верхней палаты российского парламента проголосовали за закон единогласно.

Проект закона был внесен на рассмотрение парламента президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно тексту документа, Россия приостанавливает действие договора. В нем также уточняется, что решение о возобновлении Россией действия данного документа будет приниматься главой государства. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

«Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями», — сообщил на заседании глава профильного комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

Теперь документ должен поступить на подпись президенту Владимиру Путину.

Напомним, что договор был подписан между СССР и США 8 декабря 1987 года в Вашингтоне.

2 февраля Соединенные Штаты Америки в одностороннем порядке приостановили выполнение своих обязательств в рамках договора.

В соответствии с документом решение о возобновлении действия договора остается за президентом РФ.

Закон вступит в силу с момента официальной публикации.