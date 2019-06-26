Хирурги удалили 15-килограмовую опухоль у мужчины в Тюмени

В Тюмени хирурги прооперировали мужчину с 15-килограммовой опухолью брюшной полости, который не подозревал о существовании новообразования, сообщают российские СМИ.

По данным СМИ, мужчина, вес которого на момент операции составлял около 140 килограмм, считал, что он просто набирает лишний вес. После того, как из-за физического состояния ему стало сложно поддерживать привычный образ жизни, он решил обратиться к врачам.

«К нам обратился мужчина с гигантской опухолью брюшной полости и забрюшинного пространства – липосаркомой. Опухоль состояла из жировой ткани и представляла собой два огромных узла, общая масса которых составляла 15 килограммов», – цитирует слова заведующего хирургическим отделением Евгения Франка РИА Новости.

По словам Франка, в операции, которая продлилась около 10 часов, принимали участие три хирурга. Несмотря на большой разрез, врачам было тяжело подойти к необходимым сосудам, при этом приходилось постоянно поднимать и удерживать образование, что усложнялось в силу его большого веса, добавил он.

Заведующий отметил, что мужчина не нуждается в противоопухолевом лечении, поскольку данный тип опухоли не метастазирует и не поддается классической химиотерапии.