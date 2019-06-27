В Бурятии потерпел крушение пассажирский самолет: 2 погибли, 33 пострадали

В результате аварийной посадки самолета Ан-24 в Бурятии погибли два члена экипажа.

Всего на борту самолета находились 46 человек, в том числе четыре члена экипажа. Пострадали 33 человека.

У пассажирского самолета Ан-24 в воздухе отказал один из двигателей.

Как сообщили в МЧС России, во время посадки в Нижнеангарске самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

При аварийной посадке погибли командир экипажа и бортмеханик.

«При торможении воздушное судно развернуло, и оно столкнулось с очистными сооружениями. Пробив ограждение, самолет загорелся», — рассказали в МЧС.

Пожар локализован.