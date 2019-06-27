В России выпустили в море часть косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выпустили в естественную среду двух косаток и шесть белух из бухты Средняя. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ВНИРО.

«Специалисты завершили выпуск животных, доставленных к мысу Перовского [в Хабаровском крае]. Две косатки и шесть белух выпущены в естественные условия. Перед выпуском ветеринары взяли все необходимые анализы, показатели здоровья у животных хорошие. Также у косаток и белух размещены спутниковые метки, которые позволят ученым отслеживать их перемещение и собирать данные об их поведении», — сообщил пресс-секретарь Алексей Смородов.

Он добавил, что погода в районе выпуска благоприятная.

«По словам ученых, косатки ожидаемо нервничали, несколько часов держались возле берега, затем вышли в открытые воды Сахалинского залива. Во второй половине дня был произведен выпуск белух. Животные сразу ушли в открытое море», — говорится в сообщении.

Косаток и белух накануне доставили к мысу Перовского Николаевского района Хабаровского края. Как отметил представитель пресс-службы, в течение шести суток дороги протяженностью 1800 километров из бухты до мыса ветеринары и тренеры находились вместе с животными.

Отмечается, что после возвращения команды специалистов в Приморье начнется подготовка к транспортировке и выпуску следующей группы.