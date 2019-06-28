Трамп и Путин провели встречу в Осаке

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели переговоры на полях саммита «Большой двадцатки» в Японии.

Встреча продлилась 1 час 20 минут.

Открывая встречу, оба лидера отметили, что она может стать хорошим поводом для продолжения диалога по темам, которых для этой беседы накопилось немало. Трамп предложил Путину обсудить вопросы торговли и разоружения.

«У нас будет очень интересная дискуссия, которая будет включать такие вопросы как торговля, коммерция, вопросы разоружения, тему протекционизма, различные другие вопросы», — сказал он.

Президент США подчеркнул, что обсуждение всех перечисленных им тем «будет построено на очень хороших взаимоотношениях, которые будут между российской и американской сторонами».

«Не могу не согласиться с господином президентом [США], нам есть о чем поговорить», — отметил в свою очередь Путин. "Все темы обозначены, мы давно не виделись - начиная со времен встречи в Хельсинки (в июле 2018 года), — добавил он. — Правда, наши сотрудники работали и дали нам хорошую возможность продолжить то, о чем мы договаривались в Хельсинки».

Трамп и Путин согласились с тем, что улучшение отношений между США и РФ отвечает интересам как обеих стран, так и всего мира, говорится в заявлении Белого дома, распространенном по итогам встречи.

«Оба лидера согласились, что улучшение отношений между США и Россией отвечает взаимным интересам и интересам всего мира, — подчеркивается в документе. — Президенты согласились, что обе стороны будут продолжать дискуссии о модели контроля над вооружениями 21-го века, которая, как ранее заявлял президент Трамп, должна включать Китай».

Белый дом также отметил, что Трамп и Путин «обсудили ситуацию в Иране, Сирии, Венесуэле и Украине».