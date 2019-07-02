Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 18

Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.

«По информации МЧС, в результате паводка погибли 18 человек», — говорится в сообщении.

Также, как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, пропавшими без вести числятся 17 человек.

«Количество погибших выросло до 18 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести», — сказали в главке.

Ранее ведомство сообщало, что, по последним данным, в результате паводка погибли 14 человек, судьба 13 пока остается неизвестной.