14 моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ России

Четырнадцать моряков-подводников погибли при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном во вторник.

«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения», — сообщили в Минобороны.

Как отметили в военном ведомстве, «благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован».

Сейчас глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск.

«Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом», — добавили в министерстве.