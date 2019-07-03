Кремль отказался раскрыть часть деталей о гибели подводников, сославшись на гостайну

Часть информации об инциденте с гибелью моряков-подводников является гостайной и не будет обнародована. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопросы о деталях произошедшего, в частности, о том, о каком именно аппарате и подлодке идет речь. Он заметил, что президент РФ Владимир Путин всей этой информацией обладает.

«Верховный главнокомандующий располагает всей информацией, но вся эта информация не может иметь публичного хождения, относится к категории абсолютно секретных данных, — подчеркнул Песков. — Поэтому абсолютно нормально, что это не раскрывается».

Представитель Кремля добавил, что такого рода информация не будет обнародована и позже.

«Есть информация, которая относится к категории гостайны, эта гостайна соблюдается в интересах государства и в интересах государственной безопасности, — добавил он. — Это абсолютно нормальная практика, когда такая информация никак не раскрывается, здесь нет ничего противозаконного».

Песков не стал отвечать на вопрос о том, есть ли на подлодке, где произошел инцидент, атомный реактор, переадресовав его в Министерство обороны РФ.

Во вторник Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Как подчеркнули в военном ведомстве, благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске. Причины произошедшего устанавливаются.

Президент РФ Владимир Путин во вторник провел совещание с министром обороны Сергеем Шойгу. Он заслушал доклад руководителя военного ведомства и поручил ему вылететь в Североморск для выяснения обстоятельств случившегося.