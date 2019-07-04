Возгорание в аккумуляторном отсеке стало причиной ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ России — Шойгу

Основной причиной ЧП с глубоководным аппаратом ВМФ России является возгорание в аккумуляторном отсеке, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — цитирует главу Минобороны пресс-служба Кремля.

Шойгу также заявил, что аппарат, на котором 1 июля произошел пожар, будет восстановлен.

«Первая оценка — ремонт возможен. В нашем случае не просто возможен, а обязателен», — сказал Шойгу, уточнив, что сейчас оцениваются сроки, в которые можно будет выполнить эти работы.

Ранее Минобороны России обнародовало списки погибших моряков-подводников при пожаре 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Их имена с фотографиями опубликованы в среду на сайте военного ведомства.

Среди погибших семь капитанов 1-го ранга: Денис Долонский, Николай Филин, Владимир Абанкин, Андрей Воскресенский, Константин Иванов, Денис Опарин и Константин Сомов. На глубоководном аппарате вместе с ними погибли три капитана 2-го ранга: Александр Авдонин, Сергей Данильченко, Дмитрий Соловьев. Подполковник медицинской службы Александр Васильев и три капитана 3-го ранга Виктор Кузьмин, Владимир Сухиничев и Михаил Дубков также ценой своих жизней ликвидировали очаг возгорания.

Во вторник Минобороны сообщило о гибели 14 моряков-подводников при пожаре на глубоководном аппарате в водах РФ 1 июля. Как подчеркнули в военном ведомстве, «благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован». Сейчас глубоководный аппарат находится на военно-морской базе в Североморске.