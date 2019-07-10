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Возле Кремля задержали 7 протестующих крымских татар

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано 10.07.2019 13:18
Обновлено 10.07.2019 13:20
Фото: Facebook/Anton Naumliuk

Семь крымских татар, протестующих у стен Кремля, задержали в среду в Москве.

Акция была приурочена к рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по «делу «Хизб ут-Тахрир», которое состоится в четверг в Верховном суде РФ.

Протестующие держали в руках плакаты с надписями: «Прекратите репрессии по национальному и религиозному признаку в Крыму», «Борьба с терроризмом в Крыму — это борьба с инакомыслием» и «Наши дети не террористы».

По данным телеканала «Дождь», задержанных везут в ОВД «Китай-город».

Украинский Крым был оккупирован Россией весной 2014 года. С тех пор множество проукраински настроенных крымских татар были задержаны или осуждены, в частности из-за обвинений в членстве в запрещенной в РФ организации «Хизб ут-Тахрир».

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